Полиция назвала 8 главных причин хищения автомобилей

исло автомобильных угонов, судя по статистике, год от года сокращается, но остается значительным. За первый квартал 2017-го по всей стране зарегистрировано 4 372 случая "неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Да, с одной стороны, это на 16,5% меньше, чем годом ранее. С другой - угоны, только по официальным данным, происходят каждые 30 минут.

Между тем, в данной статистике не учтены еще и непосредственно факты хищения. В Главном управлении уголовного розыска МВД России по просьбе "РГ" систематизировали информацию о таких случаях и определили "основные направления криминальной деятельности, связанной с незаконным оборотом транспортных средств". Другими словами - назвали восемь главных причин хищения автомобилей.

1. Хищение автомобиля и его дальнейшая легализация под видом "двойника".

Этот способ в ГУУР назвали наиболее простым, а потому и самым распространенным. Он включает в себя похищение автомобиля; подбор (через базы данных дилерской сети или организаций по ремонту, обслуживанию и реализации запчастей) машины такой же марки, модели и цвета; нанесение на похищенное транспортное средство аналогичных маркировочных обозначений и изготовление поддельных документов, которые и помогут сбыть автомобиль.

2. Хищение автомобиля с дальнейшим изменением идентификационных обозначений под данные автомашины, получившей "тотальные" повреждения в результате ДТП, возгорания или каких-то природных катаклизмов, а также под устаревший автомобиль.

Это наиболее безопасный и трудно выявляемый способ. По большому счету, схема применяется та же, что и в предыдущем случае, только маркировку наносят не от "двойника", а от так называемого тотального или устаревшего автомобиля.

3. Хищение автомобиля с целью его последующего разукомплектования на запасные части.

Самый прибыльный и поэтому востребованный способ. Как правило, он касается автомобилей с солидным пробегом и уже сошедших с конвейера моделей. Однако, с учетом роста спроса на запчасти и возможностей их сбыта через интернет, все чаще с этой целью похищают и новые машины, утверждают в угрозыске.

4. Хищение автомобиля с целью изменения его идентификационных обозначений и последующей "очистки" путем таможенного оформления.

В этой схеме похищенный автомобиль становится, как правило, "двойником" машины из другой страны, откуда, якобы, он и прибыл.

5. Хищение автомобиля с целью его вывоза за пределы России.

Тут все очевидно: машину похищают для продажи за границей, где ее и легализуют тем или иным способом.

6. Хищение автомобиля с целью получения вознаграждения за его возврат.

Этот способ, по данным полиции, был характерен для России конца 1990-х, но в дальнейшем утратил актуальность "из-за значительного риска, сложности схемы, развития практики страхования автомобилей и отсутствия желания потерпевших идти на сделку с преступниками". Однако в последнее время правоохранительные органы вновь фиксируют такие случаи, в частности, в Приморском крае, Иркутской области и Санкт-Петербурге.

7. Хищение автомобиля с целью его последующей сдачи на металлолом.

Как правило, для сдачи в пункты приема лома металлов похищают старые машины, так называемые подснежники, которые долгое время простаивают во дворах или на улицах, но не сняты с регистрационного учета. "При этом владельцы зачастую подают заявление в полицию о краже только после требования уплаты налога. А в пункты приема металла автомобили принимаются без документов, на основании рукописных договоров, содержащих недостоверную информацию о владельце и номерных агрегатах транспортного средства", - рассказали в угрозыске.

8. Хищение автомобилей с целью совершения различных мошеннических действий.

Из многообразия всевозможных схем, связанных со страхованием, кредитованием и лизингом, для примера приведем самую, на наш взгляд, примитивную. "Похищенный" по заказу владельца автомобиль сбывается по заниженной стоимости, а хозяин, кроме денег за продажу, получает еще и страховые выплаты за якобы угнанный автомобиль. "Как правило, автомобиль заранее реализуется за пределами России", - отметили в полиции.

"Самой распространенной причиной хищения автомобиля является… легкомысленное отношение автовладельцев к своему имуществу, нежелание принимать необходимые меры для его сохранности", - констатировали в ГУУР МВД России.

Кстати

Три главных совета от угрозыска:

1. никогда не оставляйте автомобиль с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

2. избегайте парковки автомобиля на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, паркуйте машину на охраняемой стоянке;

3. установите охранный комплекс (систему GPS-мониторинга, механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя).