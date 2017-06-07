Машины подешевеют по полной программе

«Газета.Ru» выяснила дату начала действия новых госпрограмм, направленных на поддержку авторынка. Как планируют в Минпромторге , программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач» и другие заработают уже с 1 июля 2017 года. Всего на них собираются потратить 7,5 млрд руб. При высоком интересе покупателей на поддержку могут выделить и дополнительные средства.

Как выяснила «Газета.Ru» в Минпромторге назвали точную дату запуска новых госпрограмм по поддержке потребительского спроса на новые автомобили. Как рассказал «Газете.Ru» информированный источник, а позже подтвердил глава Российской ассоциации дилеров ( РОАД Олег Мосеев , госпрограммы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» заработают с 1 июля 2017 года.

Всего на них выделят 7,5 млрд рублей. Разделить бюджетные средства планируется пополам – на кредитные (легковые автомобили) и на лизинговые (тяжелая техника).

Дилеры оценивают, что таким образом по наиболее актуальным для покупателей легковушек программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», получится продать около 40 тыс. транспортных средства до конца года.

При этом не исключается, что, если программы будут востребованы, то на них выделят дополнительные средства. Отметим, что ограничение по цене автомобиля, который можно купить на льготных условиях, составит 1,45 млн рублей, хотя ранее дилеры и просили увеличить пороговую цену до 1,6 млн рублей.

Как рассказал информированный источник «Газеты.Ru», окончательное решение по запуску программ было принято вечером в среду, 7 июня на встрече представителей Минпромторга с автодилерами и ведущими автобрендами.

Как, в свою очередь, пояснил глава РОАД Олег Мосеев, действие запущенных ранее кредитных программ по субсидированию процентных ставок сохраняется. При этом на них «накладывается» действие дополнительных льгот по «Первому» или «Семейному» автомобилю.

«По кредитным программам клиент получает дополнительную 10-процентную скидку на автомобиль, — сказал Мосеев.

— То есть помимо субсидирования процентной ставки полагается 10-процентный дисконт от стоимости автомобиля. Нам приводили примеры, что если автомобиль стоит 1,45 млн рублей, то скидка на него составит 145 тыс. рублей.

По лизинговым программам к этим 10 процентам скидки добавляется еще 2,5-процентный дисконт»

Стать участником программы «Первый автомобиль» может любой клиент без ограничений по возрасту, главное, чтобы машину он покупал впервые. А на скидку по программе «Семейный автомобиль» можно будет рассчитывать тем, у кого в семье двое малолетних детей.

«Вопрос в конечной сумме, которую направят на эти цели, — сказал Мосеев «Газете.Ru», то есть на кредитные и лизинговые программы придется по 3,75 млрд.

Эта сумма немаленькая, но в предыдущие годы, если подобные программы показывали свою эффективность, то финансирование увеличивали. И поэтому такой шанс есть и сейчас. Что касается пороговой суммы в 1,45 млн – это вполне нормально, хотя мы просили больше. В эту сумму могут уложиться не только «АвтоВАЗ» , но и Renault , Nissan, Volkswagen, Skoda и другие марки, которые имеют локализованное производство в России. Поэтому список участников очень большой. И очень хорошо, что деньги выделяются не производителю, а сразу клиенту через банк.

Сработает рыночный механизм выбора товара – хочешь Hyundai , хочешь Lada, все равно идешь в банк и выбираешь, что тебе нравится».

Напомним, что на возможность приобрести автомобиль в кредит по сниженным процентным ставкам в этом году выделили 10 млрд руб. Чиновники уверены, что такие меры убедят россиян приобрести как минимум 350 тыс. новых автомобилей в кредит. Для того чтобы получить обещанную скидку до 6,7 процентного пункта, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, изначально ставка банка не должна превышать 18% годовых. Во-вторых, транспортное средство может быть только 2016 или 2017 года выпуска. Также при его покупке нужно обеспечить залог и внести предоплату не менее 20%.

При этом срок действия договора не может превышать 36 месяцев.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко , основными бенефициарами решения Минпромторга являются производители с высоким уровнем локализации.

«Интересны данные инициативы министерства тем, что это, пожалуй, если не первый за последние годы, то очень редкий случай, когда министерство вспомнило про нужды и потребности производителей коммерческих автомобилей, грузовиков и тяжелой техники, дела у которых также на протяжении последних двух лет идут откровенно неважно, — сказал Яковенко.

— Коммерческие автомобили, не вполне заслуженно выпадавшие ранее из поля зрения Минпромторга, также требуют внимания. Я думаю, что малый бизнес «на ура» воспримет новую программу.

Однако структура финансирования программы выглядит несколько непонятно. К примеру, стоимость автокрана «Галичанин» на базе «КамАЗа» составляет почти 6,5-7 млн рублей, это примерно восемь легковых автомобилей. На мой взгляд, структура финансирования по каким-то не совсем понятным причинам все же больше отвечает интересам производителей легковых автомобилей, в то время как производителям техники по большому счету достанутся лишь остатки с «барского стола».

В свою очередь генеральный директор ИК Форум Роман Паршин заявил, что критически относится к такого вида программам. «По сути, это неуместное в капиталистической экономике субсидирование, — сказал Паршин. — Экономическая суть таких программ заключается в том, что бюджетные деньги, то есть наши с вами налоговые отчисления перераспределяются в пользу некой группы людей, которые хотят купить, скажем, легковые автомобили стоимостью до 1,45 млн рублей, а также в пользу производителей автомобилей, подпадающих под условия этой программы.

Тогда как свободный рынок продажи автомобилей прекрасно сам регулирует отношения покупателей и продавцов автомобилей между собой.

В 2016 году уже действовали такие программы как «утилизация» и «льготное автокредитование при господдержке», в результате основные бонусы получил «АвтоВАЗ». Основными бенефициарами таких программ становятся, например, начинающие водители или многодетные семьи, но непонятно, чем эти группы граждан лучше всех остальных, например, водителей со стажем или бездетных».

Всего в 2017 году, по планам Минпромторга, суммарный объем господдержки автопрома на 2017 год составит 62,3 млрд руб. Их реализация должна простимулировать продажи более 750 тыс. машин и позволить выйти на рост производства к прошлому году на уровне 7%, что должно дать дополнительный импульс не только автопроизводителям и производителям автокомпонентов, но и предприятиям в другой сфере.