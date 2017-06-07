"КАМАЗ-мастер" показал прыжок грузовика на скорости 140 километров в час

Команда "КАМАЗ-Мастер" провела тестовые испытания грузовика, который примет участие в ралли-рейде "Шелковый путь". Соответствующий видеоролик размещен на YouTube-канале Red Bull.

Заезд проходил в Мурманской области неподалеку от города Кировск. За рулем автомобиля находился двукратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев . Пилот разогнал 10-тонную машину до 140 километров в час и совершил на ней прыжок на расстояние 37 метров. Перегрузки во время полета грузовика достигали величины 12g.

Седьмого июля команда "КАМАЗ-Мастер" начнет ралли-рейд "Шелковый путь", в котором ей предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров по территории России, Казахстана и Китая.