Главные события у вас в почте
"КАМАЗ-мастер" показал прыжок грузовика на скорости 140 километров в час
Команда "КАМАЗ-Мастер" провела тестовые испытания грузовика, который примет участие в ралли-рейде "Шелковый путь". Соответствующий видеоролик размещен на YouTube-канале Red Bull.
Заезд проходил в Мурманской области неподалеку от города Кировск. За рулем автомобиля находился двукратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев. Пилот разогнал 10-тонную машину до 140 километров в час и совершил на ней прыжок на расстояние 37 метров. Перегрузки во время полета грузовика достигали величины 12g.
Седьмого июля команда "КАМАЗ-Мастер" начнет ралли-рейд "Шелковый путь", в котором ей предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров по территории России, Казахстана и Китая.
Оставить комментарий