В России начинают страховать поездки на беспилотных автомобилях

Как стало известно RT, в России впервые начали страховать поездки на беспилотных автомобилях. Пока речь идёт о страховании ответственности оператора автономного транспортного средства, который следит за работой систем, но не управляет машиной, как обычный водитель. Однако, по словам участников проекта, в перспективе отвечать за аварии с участием беспилотных автомобилей будут не только их владельцы, но также производители и тестировщики беспилотных систем. RT выяснял, когда страхование поездки на беспилотнике станет рядовым явлением.

Заказчиком первой на отечественном рынке страховки для беспилотника выступила российская транспортная компания Traft. Летом 2017 года она должна совершить первую в России тестовую перевозку с применением технологий беспилотного управления грузовым автомобилем. Для этого перевозчик застрахует ответственность водителя-оператора беспилотного грузовика перед другими участниками дорожного движения.

Классическая модель

Согласно Венской конвенции о дорожном движении, которую ратифицировала и Россия, управление беспилотной фурой должно в обязательном порядке контролироваться человеком, находящимся за рулем и выполняющим надзорные функции за работой всех систем автопилота.

Коммерческий директор Traft Андрей Савин в беседе с RT отметил, что страховой продукт для беспилотника (БПТС) должен включать в себя покрытие трёх видов ответственности: производителя аппаратно-технических, электронных и информационно-коммуникационных компонентов БПТС; настройщика и тестировщика компонентов для БПТС; эксплуатанта БПТС.

Однако на практике, по словам собеседника, такое страхование в современных реалиях оказалось пока трудно реализуемым: в законодательстве нет определения беспилотного транспортного средства и водителя-оператора беспилотника, как нет и положений, определяющих кому предъявлять претензии в случае ДТП.

«Поэтому за основу страховки на данный момент взята классическая модель страхования ответственности владельца транспортного средства, — отмечает Савин. — Относительно беспилотных автомобилей такое страхование в России применяется впервые. Также обе компании договорились накапливать данные о движении БПТС по полигонам и трассам, так как для создания комплексного страхового продукта и просчёта рисков необходима статистика об эксплуатации транспортного средства».

Опытным путём

Застрахует оператора Traft компания INTOUCH.

«Мы работаем над экспериментальной моделью страхового продукта для БПТС: сначала страхуется только ответственность водителя-оператора, — рассказал RT директор по страхованию INTOUCH Василий Бусаров. — Само понятие «оператор» применительно к водителю транспортного средства вводится российскими страховыми компаниями впервые. Потом будет разработано комплексное страхование БПТС, для чего будут использованы накопленные данные обо всех передвижениях грузовика, поведении водителя и о том, как себя ведёт в результате эксплуатации система управления БПТС».

В страховой компании поясняют, что на основе данных, полученных в ходе экспериментальной поездки на беспилотнике, станет понятно, в чём на практике будут заключаться главные отличия между водителем и оператором.

«Действия водителя подразумевают полную вовлечённость и ответственность за транспортное средство, в то время как оператор — фигура обслуживающая, несколько отстраненная от прямого контроля за автомобилем и, следовательно, лишь косвенно отвечающая за его действия. Данные, собранные в ходе эксперимента, фактически помогут определить, где проходит грань между поведением искусственного интеллекта и зоной ответственности человека», — говорит собеседник.

Для сбора данных, которые лягут в основу риск-модели будущей полноценной страховки для беспилотника, на грузовик установят специальный тахограф, который будет регистрировать все действия беспилотника и оператора в кабине. Кроме того, в руках у водителя-оператора беспилотника будет смартфон с приложением, специально разработанным для мониторинга действий водителя. Приложение будет вести своего рода «бортовой журнал» беспилотной поездки, в котором будут записаны все реакции и поведение электроники.

Андрей Савин отметил, что такая обратная связь будет иметь большую значимость для страховщиков, так как поможет фундаментально переосмыслить подход к страхованию автомобилей в будущем.

«Мы должны опытным путём определить, является ли беспилотная технология управления «отягчающим» или, наоборот, «смягчающим» фактором для расчёта тарифов страхования, — говорит Савин. — Если человек страхует беспилотный автомобиль, означает ли это, что такой автомобиль больше рискует попасть в аварию из-за своей чрезмерной технологичности или же, наоборот, беспилотник минимизирует человеческий фактор в ДТП, поэтому страховка для такого авто должна быть кратно дешевле».

По словам гендиректора Traft Артура Мурадяна, пока нет точного понимания, как разбирать ДТП с участием БПТС и обычного авто.

«Мы надеемся, что этот проект даст мощный импульс для проработки всего комплекса законодательных вопросов и подтолкнет не только других игроков страхового рынка, но и государственных регуляторов отрасли», —отметил в беседе с RT Мурадян.

Страховка от вируса

В других странах также разрабатываются страховые продукты для беспилотников. Европарламент в прошлом году даже предложил создать специальный фонд страхования беспилотных автомобилей, из которого бы возмещался ущерб в том случае, если нет привычного страхового покрытия.

Одной из первых план страхования для беспилотников представила британская компания Adrian Flux — в 2016 году.

Её программа рассчитана на владельцев машин с беспилотными функциями. Страхователи могут получить компенсацию ущерба, причинённого из-за проблем с обновлениями ПО на автомобиле. Страховка покрывает ущерб в случае взлома системы хакерами или, например, если возникнут проблемы с переходом на ручное управление, что спровоцирует в итоге аварию.

Весной 2017 года страховать БПТС стали японские страховые компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. Пока страховые продукты этих компаний распространяются на беспилотники, которые умеют автономно перемещаться по заданным участкам дороги и требуют от водителя лишь частичного контроля. Полностью автономные транспортные средства застраховать пока также нельзя.

РИА Новости

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов в беседе с RT отмечает, что пока не видит перспектив для появления на российском рынке таких страховых продуктов, как предлагают британские и японские компании.

«Страхование — это большие объёмы, много клиентов, — поясняет Иванов. — Если их мало, то страховка будет стоить очень дорого. В теории застраховать можно и один уникальный автомобиль — вопрос в цене. Поэтому, чтобы такие продукты получили популярность, нужно накопить базу. При этом маленькие российские компании, конечно, могут предлагать страхование таких экзотических рисков, не с целью заработать, а для пиара».

Меньше аварий — дешевле полис

По словам экспертов, массовое использование беспилотников окажет в будущем серьёзное влияния на сами принципы страхования. Так, с распространением автономных автомобилей ответственность будет частично переноситься с водителя или оператора на производителя транспортного средства и ПО для него. Если в настоящий время тарифы на автострахование привязаны, в основном, к опыту водителя и его страховой истории, то в случае с беспилотным транспортом основным фактором должна стать репутация производителя транспортного средства и беспилотных систем. Кроме того, страховать придётся не только саму технику от повреждений и ответственность за ДТП, но и риски хакерских атак или поражения системы вирусом.

Что касается страхового бизнеса, то участники рынка предрекают возможность резкого снижения его объёмов из-за сокращения аварийности. Так, по оценке консалтинговой компании Ptolemus, к 2030 году число ДТП снизится на 30%. В компании прогнозируют уменьшение объёмов страховых выплат по этой причине, а также уменьшение тарифов на автострахование, что приведёт в итоге к падению доходов автостраховщиков. По подсчетам аналитиков, объём страховых премий снизится на 40% с 2020 по 2030 год.