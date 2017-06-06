Дорога в никуда. В Приамурье нашли скоростное шоссе, упирающееся в лес

Участок федеральной трассы А-360 "Лена" в Амурской области упирается в лес. Соответствующее видео выложено на YouTube.

На записи видно, что отрезок шоссе, недавно введенный в эксплуатацию, внезапно обрывается. При этом никаких предупреждающих знаков на скоростной трассе нет. Автор ролика утверждает, что на этом месте часто случаются аварии, а вся округа усыпана автомобильными запчастями.

По информации регионального портала АСН, участок трассы открыт в 2016 году. Представители дорожных служб заявили журналистам, что тупик был оставлен "с заделом на будущее спрямление в данном месте", и пообещали разместить на шоссе необходимые знаки.