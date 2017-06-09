Lada Vesta вошла в топ-3 самых продаваемых авто в мае в России

Два российских автомобиля попали в список самых продаваемых автомобилей мая 2017 года. Список бестселлеров месяца в России публикует агентство «Автостат».

Автомобиль Kia Rio стоит на первом месте. Он разошелся в количестве 8 083 экземпляров. Второе место занимает отечественная Lada Granta (7 324 единицы), а на третью строчку рейтинга попала Lada Vesta (6 556 штук).

Четвертую позицию занял Hyundai Solaris (5 802). Продажи этого авто упали на 1 825 автомобилей по сравнению с прошлым годом. На пятом месте Hyundai Creta (4 203 единицы).

В списке также значатся Volkswagen Polo (3 920), Renault Duster (3 456), Toyota RAV4 (3 166), Lada Xray (2 887). Последнее место занимает Renault Kaptur (2 669 единиц).

За май 14 производителей автомобилей изменили цены на свои машины. Подорожали машины марки Mercedes и Volvo, а подешевели — Subaru и Volkswagen. Цены менялись в зависимости от модели конкретного автомобиля.