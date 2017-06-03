Стала известна страна с самыми худшими дорогами в мире

Согласно рейтингу, составленному международной организацией The World Economic Forum, страной с самыми плохими дорогами в мире стала Молдова. Об этом сообщает actualitati.md.

В рейтинге Молдова заняла последнее, 144 место. Последние места также достались Гвинее, Монголии, Румынии о островам Гаити. Самые лучшие же дороги оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане.

Россия по результатам оценки заняла 123 место.