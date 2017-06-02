За разбитый на ТО Porshce дадут почти новый

Автомобилисту из Ростова-на-Дону, чей Porsche 911 Turbo S за 13 млн руб. разбили в ДТП при прохождении техосмотра, предложили мировое соглашение. Пострадавшему дилер пообещал точно такой же автомобиль с пробегом либо новый с доплатой. Между тем в ГИБДД продолжается расследование ДТП — сотрудник техцентра, который находился за рулем Porsche, утверждает, что виноват водитель Honda, в которую он врезался.

Как выяснила «Газета.Ru» , скандал в Ростове-на-Дону, где у автомобилиста при прохождении техосмотра у официального дилера разбили Porsche 911 Turbo S за 13 млн руб., близок к урегулированию. Как рассказал «Газете.Ru» пострадавший владелец Porsche Михаил Кобяцкий , руководство дилерского центра после получения досудебной претензии предложило пойти на мировую.

Одним из вариантов урегулирования стало приобретение точно такой же новой модели, но с доплатой с учетом стоимости разбитого автомобиля в 2017 году. Второй вариант, над котором также раздумывает автомобилист — замена утраченного автомобиля на аналогичный, но с пробегом.

По словам Кобяцкого подобные варианты урегулирования конфликта в целом его устраивают, хотя изначально разгневанный владелец спорткара и вовсе требовал полностью новый автомобиль или же возмещение его стоимости в двойном размере. При этом ряд экспертов прочили пострадавшему лишь возмещение через суд стоимости ремонта. При этом автомобилист отмечает, что окончательного соглашения пока нет — руководство автосалона действует очень медленно.

Напомним, что скандал, в который оказался замешан официальный дилер Porsche, разразился после того, как предприниматель из Ростова-на-Дону Михаил Кобяцкий пожаловался в соцсетях, что его Porsche 911 Turbo S, купленный в 2015 году за 13 млн руб., разбили при проведении ТО. У Porsche оказалась повреждена вся левая часть машины, разбито лобовое стекло, от удара выпал двигатель, а заднее колесо вырвало вместе с проводами и электроникой. Оказалось, что для проведения одного из тестов (в их числе — выявление скрипов в салоне) машина должна была находиться в движении. Но по непонятным пока причинам техник решил для этого выехать за территорию салона и прокатиться по дороге общего пользования, а не загнать машину на специальный стенд.

При проведении одной операции из списка сотрудник техцентра сел за руль Porsche 911 Turbo S, выехал за территорию дилерского центра и на высокой скорости врезался в проезжавший мимо седан Honda Accord, за рулем которого находился 42-летний сотрудник службы безопасности автосалона Land Rover Сергей Серый

При этом, как рассказал «Газете.Ru» сам водитель Honda, именно на него сотрудники автосалона хотят повесить ответственность за практически уничтоженный спорткар.

Кроме того, автомобилист рассказал свою версию событий того дня. По словам Серого, авария, в которой Porsche 911 Turbo S на полной скорости протаранила его скромную японскую иномарку, купленную в 2007 году, произошла 18 мая в 19.30 минут. Однако сотрудники автосалона до последнего думали, что им делать, и отказывались вызывать ГИБДД и звонить владельцу спорткара.

«В итоге в ГИБДД пришлось звонить мне, — утверждает Серый. — Мне не давали этого делать до 21 часов вечера. И если бы не я, кто знает, когда они вызвали бы полицию.

Когда сотрудники ГИБДД все-таки приехали, этот механик, которому 24 года, сначала спрятался в автосалоне, а потом ему вызвали «скорую». Хотя его звали, чтобы он принял участие в составлении схемы ДТП, теперь же он вовсе утверждает, что схема составлена неверно, видеозапись фальсифицирована и на самом деле это я въехал в этот Porsche».

Как уточнил Серый, дорога, на которой произошел инцидент, представляет собой второстепенную проезжую часть без разметки шириной восемь метров и имеет по одной полосе движения в каждую стороны. По его впечатлению, автомобиль, который в него врезался, ехал на скорости не 60-80 км/час, как утверждает механик, а все 130-140 км/час, и только быстрая реакция, по словам Серого, спасла его от гибели.

«Я только выезжал с места работы, моя скорость была невысокой и до последнего момента я не видел, что на меня несется Porsche, — рассказал автомобилист.

— Я только успел чуть повернуть руль, чтобы не произошло лобового столкновения, иначе я бы просто мог не пережить такого удара.

Потом появилась полная запись того, как этот товарищ ездил вокруг автосалона — это продолжалось часа три, не меньше. Даже на записи видно, как после удара дымилось разогретое масло».

Как утверждает владелец разбитый Honda, механик из «Порше Центр Ростов. Gedon» до последнего момента лежал в больнице и только в среду, 31 мая пришел в группу разбора. Там он заявил, что управлял автомобилем с соблюдением всех правил, а вот Сергей Серый ехал на высокой скорости по встречной полосе. Дальше в ход пошли аргументы, что, поскольку Серый — бывший полицейский, то он быстро нашел общий язык с прибывшими гаишниками и они составили неправильную схему под его давлением. «Все это просто смешно, — сокрушается Серый. — Как я мог фальсифицировать видеозапись, как я мог договориться с ГИБДД, ведь этого товарища звали на замеры, но он не шел.

А теперь он утверждает, что у него там с десяток человек свидетелей, которые из этого же салона Porsche и якобы видели, как именно я ехал по встречной полосе».

Как утверждает Серый, реальную скорость автомобиля Porsche 911 Turbo S и то, какие действия с ним проводили накануне аварии, можно было бы легко считать с систем спорткара.

Однако, по его словам, после ДТП сотрудники техцентра за ночь разобрали автомобиль, чтобы сбросить всю информацию, под предлогом того, что хотели оценить ущерб.

При беседе с дознавателем, по словам Серого, сотрудник техцентра после каждого вопроса выходил звонить. «Его спрашивают, с какой скоростью вы ехали, — рассказывает автомобилист. — Он за дверь с телефоном. Спрашивают, имел ли право садиться за руль — тоже за дверь. Потом говорит, что да, имел право. А я ведь тоже работаю в автосалоне, знаю, как все устроено, и механикам в автомобиль по должностной инструкции садиться не положено — у него и одежда грязная и ответственность совсем другая. Это могут делать только мастера.

А теперь получается, что за действия сотрудника, который находился при исполнении служебных обязанностей, несет ответственность его работодатель, у парня-то денег таких нет. А им, понятное дело, не хочется платить и они ищут крайнего — очень боюсь, что им сделают меня».

Теперь Сергей Серый надеется, что следствие придет к правильному выводу, но опасается, что результаты экспертизы могут быть сфабрикованы. «Их сторона чуть ли не напрямую намекала, что рассчитывают на «нужные результаты», — делится автомобилист своими предположениями. — И ведь правда, им лучше заплатить 2-3 млн руб. за экспертизу и сэкономить 10, да еще и на выплате за мой автомобиль. А моя Honda была в идеальном состоянии.

Теперь вся левая сторона разбита, все подушки сработали. Ремонт мне оценивают примерно в 1 млн руб., хотя стоит сейчас такой автомобиль около 500-600 тыс. рублей».

Именно 500-600 тыс. рублей за свой Accord и хочет получить Серый с автосалона после этого ДТП. Больше, по его словам, ему ничего не надо. В настоящее время глава «Порше Центр Ростов. Gedon» уехал в Испанию, поручив разбор ситуации директору автосалона и начальнику службы безопасности.

В официальном представительстве Porsche в России «Газете.Ru» заявили, что надеются на скорейшее благоприятное решение сложившейся ситуации.