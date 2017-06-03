Volkswagen прекратил производство нескольких моделей в Калуге

Volkswagen отказался от выпуска нескольких моделей на заводе в Калуге. Они изготавливались по сборочному производству, пояснил губернатор региона Анатолий Артамонов

Концерн приостановил производство Audi и Volkswagen Touareg. По мнению губернатора, автопроизводители решили понять, какие правила на этот счет действуют в РФ, пишет ТАСС

Ранее в Volkswagen сообщали о 50%-ном уровне локализации в Калуге. Сборку трех моделей Audi прекратили в 2015 году, Touareg – в конце мая. В последнем случае в России продаются импортные модели.

28 мая стало известно, что Volkswagen может перейти к выпуску автомобилей под возрожденным брендом «Москвич». Немецкий концерн выкупил права на него в 2010 году после банкротства предприятия.