Пройти по мосту в Крым можно будет осенью этого года



Пройти по мосту через Керченский пролив можно будет уже этой осенью, после установки главного пролета в Керчь-Еникальском канале, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов , которого цитирует инфоцентр "Крымский мост".

По его словам, в начале этого года был преодолен "экватор" по строительству моста. Установка главного пролета в Керчь-Еникальском канале осенью этого года соединит берега Крыма и Тамани.



"Осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале можно будет совершить уже не виртуальную, а абсолютно реальную пешеходную экскурсию, правда, в строительной каске, по Крымскому мосту", — заявил Соколов.



В настоящее время работы ведутся на всех восьми строительных участках. Погружено более 5,1 тысячи из почти 7 тысяч свай, сформированы 314 из 595 опор, собраны 48 тысяч тонн пролетных строений и почти 7,8 тысячи тонн металлоконструкций судоходных арок.



Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.