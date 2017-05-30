Названо самое угоняемое авто в России

Hyundai Solaris стал самым угоняемым автомобилем в России в первом квартале 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный среди нескольких российских страховых компаний.

По словам представителей компании «Ренессанс страхование», высокий риск угона Hyundai Solaris объясняется тем, что такие автомобили чаще всего идут на автозапчасти.

Помимо Hyundai Solaris, первые строчки рейтинга самых угоняемых машин заняли Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5.

Глава департамента урегулирования убытков компании «Абсолют страхование» Игорь Люкин заявил, что «преступники выбирают наиболее популярные и дорогие авто, для выгодной продажи после угона – всего автомобиля или его запчастей».

Рекордсменами по числу угонов в первом квартале 2017 года стали Москва и Санкт-Петербург. В Москве и области доля угнанных машин составляет 25 процентов от всех угонов по стране, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 51 процент всех угонов, а на все остальные регионы – 24 процента угонов. Потери страховщиков от угонов доходят до 10 процентов от общего объема выплат по КАСКО.

В 2016 году страховщики назвали самыми угоняемыми автомобилями японские Mazda CX-5 и Toyota Camry. Среди бюджетных автомобилей в топ-10 вошли корейские Hyundai Solaris и Kia Rio. Также среди самых угоняемых оказались премиальные иномарки Toyota Land Cruiser, Lexus GX, Range Rover и Mercedes S-Class.

В 2015 году, по статистике ГИБДД , самой угоняемой моделью в Москве был Hyundai Solaris. Тогда ведомство зафиксировало 382 случая краж этой модели.

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