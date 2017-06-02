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Автомобилистов предупредили об ухудшении погоды в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских автомобилистов быть более бдительными во время движения в связи с ухудшением погодных условий.
«По данным синоптиков, сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 м/с, что может негативно отразиться на дорожной ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупредили об усилении ветра, грозе и граде в Москве и области.
Кроме того, в погодном центре «Фобос» заявили, что температура в столице отстаёт от календаря на месяц.
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