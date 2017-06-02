Автомобилистов предупредили об ухудшении погоды в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских автомобилистов быть более бдительными во время движения в связи с ухудшением погодных условий.

«По данным синоптиков, сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 м/с, что может негативно отразиться на дорожной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра, грозе и граде в Москве и области.

Кроме того, в погодном центре «Фобос» заявили, что температура в столице отстаёт от календаря на месяц.

По данным синоптиков,сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь,порывы ветра до 18 м/с.,что может негативно отразиться на дорожной ситуации pic.twitter.com/aTm7oy041y — ЦОДД (@gucodd) 2 июня 2017 г.

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