Названы самые безопасные автомобили в России

Издание Авторевю назвало самые безопасные автомобили российского краш-теста ARCAP.

Абсолютным победителем в 2017 году стал Hyundai Solaris. Автомобиль в комплектации Active с механикой и 1,6-литровым мотором. В этой комплектации присутствуют две подушки безопасности. В ходе краш-теста машину разбили о деформируемый барьер с 40% перекрытием на скорости 64 км/ч. Полученные результаты впечатлили экспертов 16 баллов из 16 возможных.

На втором месте автомобиль Volkswagen Polo набрал 14,3 балла. Одной из наиболее безопасных российских моделей стала Lada Vesta, ее с результат 14,1 балл.