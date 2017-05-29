Самоходный 120-миллимитровый миномет на базе бронемашины "Тигр-М" был презентован в рамках научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов".

Фото автомобиля выложили в Twitter. Выглядит "Тигр" с таким мощным орудием весьма внушительно.

Как поясняли ранее разработчики - ЦНИИ "Буревестник" , это упрощенная дистанционно-управляемая минометная установка с гидропневматическими опорами.

Напомним, среди множества модификации бронемашины есть модели, вооруженные 30-миллиметровой пушкой 2А72 и спаренным пулемётом и ЗРК "Гибка-С".

Справка "РГ"

Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "Тигр" производится на Арзамасском машиностроительном заводе. Первые автомобили были представлены на выставке МIMS-2002. Серийный выпуск начался в 2005 году.

Цельнометаллический кузов машины рассчитан на перевозку четырёх человек и груза до 1500 килограмм. Корпус бронированных вариантов сваривается из термообработанных бронелистов толщиной 5 миллиметров.