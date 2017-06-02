В Москве началась распродажа машин, пострадавших от урагана

Сеть наводнили объявления от владельцев машин, на которые во время непогоды упали деревья. Как выяснили журналисты "Авторамблера" , собственники предлагают приобрести поврежденные машины, и даже говорят о преимуществах своих транспортных средств. При этом автомобили предлагаются по незначительно сниженным ценам, по которым на рынке можно подобрать и машины в хорошем состоянии.

"Куплена не в кредит. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Непрокуренный салон - не курили ниразу! ПРОБЕГ РОДНОЙ !!! Эксплуатация с 20 декабря 2013 года - т.е. с 2014 г.", - замечает владелец Geely Emgrand EC7, на крышу которого во время урагана рухнуло дерево (здесь и далее авторская орфография сохранена – прим.). Также владелец китайского автомобиля отмечает, что на автомобиль установлено итальянское ГБО, другие пружины и спойлер на крышке багажника. Приобрести Geely Emgrand EC7 предлагается за 285 000 рублей. Чуть дешевле обойдется покупателям Hyundai Solaris, также пострадавший от урагана. За 250 000 рублей на продажу выставлен автомобиль 2011 года с пробегом 83 тыс. км, на заднюю часть которого также рухнула ветка. "Автомобиль в идеальном техническом состоянии, ранее не был бит , если бы не упало дерево, ездил бы сам !", - сокрушается продавец в описании товара. Владельцы поврежденных Nissan оценивают свои машины несколько дороже. Например, принявшую удар непогоды "Тииду" 2012 года выпуска можно купить за 330 000 рублей.

Полностью раздавленный деревом Nissan Juke 2014 года выпуска с пробегом всего 30 000 км оценивается в 450 000 рублей. А поврежденный Nissan Teana 2014 года с пробегом 19 000 км выставлен на продажу за 600 000 рублей. "Один владелец. Все ТО у дилера. Пробег 19000 км. Двигатель и ходовая в идеальном состоянии. Комплект зимней резины в сборе (на дисках). В результате падения дерева поврежден кузов. Требуется замена крыши, крышки багажника, левого зеркала, капота. Также требуют менее значительных кузовных и покрасочных работ левое заднее крыло, передние крылья, боковины. Машина будет готова к осмотру после 9 июня (владелец временно отсутствует в Москве)", - пишет владелец "Теаны". Есть и другие экземпляры. Скажем, Hyundai Grandeur 2008 года выпуска с пробегом 225 000 км можно приобрести за 300 000 рублей. При этом владелец утверждает, что автомобиль на ходу и его "даже не ведет", несмотря на падение дерева на крышу. А вот купить Opel Mokka 2012 года с пробегом 92 тыс. км можно за 550 000 рублей. Примечательно, что при этом в списке объявлений отсутствуют действительно дорогие автомобили, также поврежденные во время урагана 29 мая. Скорее всего, это связано с тем, что действительно дорогие машины были застрахованы по каско, и сейчас их владельцы заняты получением компенсации ущерба от страховых компаний.