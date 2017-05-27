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АвтоВАЗ» представил багги, созданный для Росгвардии
Фото: 360tv.ru
«АвтоВАЗ» представил на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» багги для нужд Росгвардии. Фотографии новинки выложили пользователи соцсетей.
Ударно-разведывательный автомобиль, или «УРА», выпускается уже несколько лет предприятием «Лось» в Тольятти на базе комлектующих LADA.
Вес багги составляет около тонны. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем ВАЗ 21 126.
Глава маркетингового управления «АвтоВАЗ» Александр Бредихин сообщил, что машина собирается на заказ, и к настоящему моменту ее продажи составляют несколько экземпляров.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин ранее на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» заявил, что бойцы Росгвардии являются «самыми воюющими» против террористов. Он добавил, что ведомство должно быть «вооружено до зубов». Читать далее>>
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