АвтоВАЗ» представил багги, созданный для Росгвардии

«АвтоВАЗ» представил на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» багги для нужд Росгвардии. Фотографии новинки выложили пользователи соцсетей.

Ударно-разведывательный автомобиль, или «УРА», выпускается уже несколько лет предприятием «Лось» в Тольятти на базе комлектующих LADA.

Вес багги составляет около тонны. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем ВАЗ 21 126.

Глава маркетингового управления «АвтоВАЗ» Александр Бредихин сообщил, что машина собирается на заказ, и к настоящему моменту ее продажи составляют несколько экземпляров.