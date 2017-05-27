Volkswagen задумал наладить выпуск «Москвичей»

Некогда очень популярная марка легкового автомобиля в Восточной Европе может возродиться усилиями немецкой фирмы Volkswagen. Компания выкупила все права на бренд "Москвич", «Moskvich» на целых пять лет.

Мы помним, что компания, производившая "Москвичи" обанкротилась и была ликвидирована в 2010 году. Последнее авто сошло с конвейера в далеком 2001 году. Это был "Москвич-2141".

Как считают специалисты-маркетологи, Volkswagen может наладить выпуск серии бюджетных седанов. Одной из возможных площадок по производству новых "Москвичей" называют Калужский завод.

Специалисты считают задумку немецких автопроизводителей креативной, которая может сработать на теме всеобщего мирового внимания к Российской Федерации в целом и к столице нашей родины в частности. Так уже бывало в советские времена, когда в Германии считалось модным носить командирские часы, которые светятся в темноте. А в гараже должен был стоять модный автомобиль "Москвич".