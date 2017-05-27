Минобороны рассказало о строительстве железной дороги в обход Украины

Заместитель министра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков рассказал журналистам в субботу о ходе работы на строительстве железной дороги на участке Журавка-Миллерово в обход Украины.

Железнодорожные войска России завершили 97% земляных работ, их общий объем составил 9,6 миллиона кубических метров, сообщает телеканал «360».

Продолжается укладка верхнего строения путей общим объемом 177,2 км, уложено 120 километров рельсошпальной решетки, отметил Булгаков. На участке работает больше тысячи человек и свыше 500 единиц инженерной, автомобильной и спецтехники, уточнил он.

Решение о строительстве железнодорожного объезда Украины для российских поездов российские власти приняли в 2015 году.