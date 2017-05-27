Компания BMW презентовала электрический мотоцикл Link

Подразделение BMW Motorrad представило в Италии городской мотоцикл будущего.

Подразделение немецкой компании BMW по производству мототранспорта Motorrad презентовало новинку - электрический мотоцикл Link. Премьера состоялась в Италии в рамках конкурса Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Прототип BMW Motorrad Link - мотоцикл Vison Next 100, который впервые показали в прошлом году на моторшоу в Лос-Анджелесе.

Целый ряд технических и динамических характеристик нового электрического мотоцикла BMW держат в секрете. Зато известно, что у Link регулируется длина сиденья, что позволяет ему превращаться из одноместного в двухместный.

Кроме того, мотоцикл оборудован цифровой панелью приборов, а показатели навигационной системы могут проецироваться на ветровое стекло.