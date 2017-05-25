Эксперты назвали самые любимые автомобили россиян

Исследования, проведенные аналитиками, позволили составить рейтинг самых популярных автомобильных брендов на территории России, сообщил портал Tvoe-Avto.

В столичных регионах — Москве и Санкт-Петербурге — специалистам не удалось выделить какую-то одну наиболее популярную марку. Зато выяснилось, что автолюбители Казани, Воронежа, Волгограда и Ростова-на-Дону предпочитают машины LADA.

В Красноярске, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге, по данным исследования, наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota.

Всего аналитики опросили около одиннадцати тысяч человек из многих регионов страны.

Продажи первого квартала 2017 года показали, что Toyota Corolla является безусловным лидером по количеству реализованных в мире машин марки. За первые три месяца текущего года продано 297 471 автомобилей Toyota, что на 0,9% меньше показателей 2016 года.