Жительница Тольятти продает ВАЗ-2103 по цене нового Porsche Macan

Жительница Тольятти разместила на сайте Auto.ru объявление о продаже ярко-зеленого автомобиля ВАЗ-2103 1979 года выпуска. Стартовая цена машины составляет внушительные 3,5 млн рублей.

По версии автора объявления, с каждым годом цена автомобиля будет только расти.

Владелица также отметила, что за эти годы машина проехала всего 109 километров, так как это «музейный экспонат из частной коллекции», который почти 38 лет хранился в специальном помещении при постоянной температуре +18 градусов. Автомобиль оснащен 1,3-литровым мотором мощностью 69 л.с. и механической трансмиссией.