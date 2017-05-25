В Тольятти продают ВАЗ-2103 по цене нового Porsche Macan

Жительница Тольятти разместила на сайте Auto.ru объявление о продаже ВАЗ-2103, выпущенного в 1979 году. За автомобиль она планирует выручить 3,5 миллиона рублей.

По словам владелицы, пробег автомобиля составляет всего 109 километров. Она заявила, что это «музейный экспонат из частной коллекции», который 38 лет хранился в специальном помещении при постоянной температуре в 18 градусов тепла и не требует ремонта. «Оригинал, сохранены все пломбы», - подчеркнула владелица.

Машина окрашена в ярко-зеленый цвет, у нее 1,3-литровый мотор мощностью 69 лошадиных сил.

Хозяйка автомобиля добавила, что объявленная цена – начальная - и «с годами будет только расти». За 3,5 миллиона рублей можно купить новый Porsche Macan в базовой комплектации или BMW X3.

ВАЗ-2103 был разработан совместно с итальянской компанией Fiat на базе Fiat 124. Автомобиль выпускался на Волжском автозаводе с 1972-го по 1984 год.

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