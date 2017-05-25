"Хотел поменять масло, получил разбитый Porsche"

Житель Ростова-на-Дону остался без спорткара Porsche 911 Turbo S стоимостью 13 млн. рублей после проведения техосмотра у дилера. Сотрудник техцентра разбил автомобиль, на огромной скорости не справившись с управлением. Porsche получил серьезные повреждения — его владелец требует у дилера заменить искореженный спорткар на новый или выплату в двойном размере. Эксперт уверен, что взыскать с дилера больше стоимости ремонта не получится.

Предприниматель из Ростова-на-Дону Михаил Кобяцкий требует от местного дилера Porsche новый автомобиль или 30 млн рублей, после того, как сотрудники центра при проведении техосмотра разбили его спорткар в ДТП. Инцидент произошел 18 мая – как рассказал «Газете.Ru» сам Кобяцкий, свой Porsche 911 Turbo S, купленный в 2015 году за 13 млн. рублей, он привез на очередное ТО в «Порше Центр Ростов. Gedon». Всего список работ предполагал диагностику и 111 операций, для проведения которых машину пришлось оставить у дилера. Однако в первозданном виде Кобяцкий свой спорткар уже не увидел.

При проведении одной операции из списка, сотрудник техцентра сел за руль Porsche 911 Turbo S, выехал за территорию дилерского центра и на высокой скорости врезался в проезжавший мимо седан Honda Accord,

на котором, по иронии судьбы, выезжал начальник службы безопасности уже другого автосалона — Land Rover.

Авария попала в объектив камер видеонаблюдения – на кадрах видно, как Accord на скорости примерно 50 км в час следовал по дороге, ведущей к дилерскому центру. Навстречу с левой стороны вылетел Porsche 911 Turbo S – его водитель даже не успел оттормозиться и по касательной влетел в японскую иномарку.

После чего спорткар развернуло, выбросило на бордюр и со всей силы ударило об один из флагштоков.

При этом Porsche чудом не задел припаркованный со стороны дилерского центра белый Land Rover. Когда Кобяцкий приехал посмотреть на то, что осталось от его автомобиля после такого ТО, он пришел в ужас – у дилера он хотел поменять масло и фильтры, а получил смятый автомобиль без двери и колес и багажником, напоминающим искореженную консервную банку.

У Porsche оказалась повреждена вся левая часть машины, разбито лобовое стекло, от удара выпал двигатель, а заднее колесо вырвало вместе с проводами и электроникой.

Оказалось, что для проведения одного из тестов (в их числе — выявление скрипов в салоне), машина должна была находиться в движении. Но по непонятным пока причинам, техник решил для этого выехать за территорию салона и прокатиться по дороге общего пользования, а не загонять машину на специальный стенд.

Теперь расстроенный водитель хочет получить с руководства автосалона либо новый автомобиль, либо денежную выплату, но уже в двойном размере. На данный момент в автосалоне свою вину уже признали, но, пока только на словах. Пострадавшему водителю дилер пообещал полностью компенсировать стоимость ремонта разбитого спорткара. Но такое положение дел их клиента не устроило.

Кобяцкий уверен, что автомобиль получил такие повреждения, что теперь восстанавливать его нет смысла, а ведь с момента покупки, после кризиса, цена новенького Porsche 911 Turbo S достигла уже 15 млн. рублей.

Автомобилист уже составил досудебную претензию дилеру при помощи адвоката и доставил ее лично руководству дилерского центра. Также он написал жалобу в российское представительство марки. Положение усугубляется тем, что ответственность дилера перед клиентами застрахована не была.

Как утверждает Кобяцкий, представители дилерского центра якобы пытались убедить полицию изменить замеры во время аварии. «Водителя отправили с места ДТП на «скорой», — заявил автомобилист. — До сих пор он не явился к дознавателю.

Я так понимаю, по отзывам общих знакомых, идет жесткое давление на водителя и его напарника».

В техцентре от комментариев отказываются, а в «Порше Русланд» «Газете.Ru» подтвердили, что в курсе конфликта – сейчас в представительстве также занимаются выяснением произошедшего.

Между тем, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Сергей Емельянов , в данной ситуации дилер действует в рамках законодательства и предложение ограничиться проведением ремонта совершенно законно.

«В данной ситуации есть фиксированный ущерб, который поддается оценке, именно на это возмещение может рассчитывать автомобилист, — сказал Емельянов. – В законе о защите прав потребителей есть ст. 14 «Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков услуги». Под нее и подпадает эта ситуация.

В процессе оценки будет высчитана стоимость восстановительного ремонта этого автомобиля с учетом утраты товарной стоимости. Дальше владелец автомобиля может выбрать – взять деньги или провести-таки ремонт у этих господ.

Требование полностью нового автомобиля взамен или денежной компенсации в размере стоимости нового автомобиля – это, на мой взгляд, злоупотребление правом. Но если дилер будет откладывать свое обещание, автомобилист может обратиться в суд и там требовать неустойку и даже возмещение морального ущерба, но нужно понимать, что в России за моральный вред выплачиваются копейки».