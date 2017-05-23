GM-АвтоВАЗ приостановил работу конвейера

"GM-АвтоВАЗ" с 17 мая приостановил работу конвейера, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"С 17 мая 2017 поставщик ООО "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих в адрес компании ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ". В связи c этим конвейер СП вынужденно приостановлен", — говорится в сообщении.

Сроки восстановления работы конвейера на предприятии не уточнили.

Как ранее сообщалось, по итогам четырех месяцев 2017 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2%. Завод продал 9526 автомобилей.