Первые тесты беспилотного гоночного автомобиля прошли во Франции

Организаторы серии Roborace впервые публично продемонстрировали на обкатке в Париже полностью автономный гоночный автомобиль, который будет участвовать в гонках серии, сообщил motorsport.

До этого времени болид тестировался лишь на закрытой трассе в частном порядке. Теперь машина совершила медленный круг на городской парижской трассе, где проходил этап Formula E. Один раз автомобиль остановился возле барьера безопасности для того, чтобы разработчики оценили точность траектории в сложном повороте.

Pit lane testing and a congratulations from @LucasdiGrassi. A great start to the day. #Roborace #ParisePrix pic.twitter.com/vclD8leUrF

— Roborace (@roborace) 20 мая 2017 г.

Автомобиль в этот раз ехал по трассе не один — его сопровождала еще одна машина в целях безопасности. Но разработчики обещают вскоре продемонстрировать абсолютное соло новинки.