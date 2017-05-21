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Первые тесты беспилотного гоночного автомобиля прошли во Франции

Прошли первые тесты гоночной беспилотной машины‍
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Организаторы серии Roborace впервые публично продемонстрировали на обкатке в Париже полностью автономный гоночный автомобиль, который будет участвовать в гонках серии, сообщил motorsport.
До этого времени болид тестировался лишь на закрытой трассе в частном порядке. Теперь машина совершила медленный круг на городской парижской трассе, где проходил этап Formula E. Один раз автомобиль остановился возле барьера безопасности для того, чтобы разработчики оценили точность траектории в сложном повороте.
Pit lane testing and a congratulations from @LucasdiGrassi. A great start to the day. #Roborace #ParisePrix pic.twitter.com/vclD8leUrF
— Roborace (@roborace) 20 мая 2017 г.
Автомобиль в этот раз ехал по трассе не один — его сопровождала еще одна машина в целях безопасности. Но разработчики обещают вскоре продемонстрировать абсолютное соло новинки.
Напомним о том, что уникальное зарядное устройство для легковых автомобилей, которое создали совместно Renault, ChargeMaster и Qualcomm, было недавно протестировано на Renault Kengoo ZE. Полезный прибор может работать прямо в движении на скоростях до 100 километров в час.
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Авто Спорт Франция
Renault Qualcomm
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