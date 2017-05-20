Jeep показал автомобиль будущего

Автоконцерн Jeep показал, как будет выглядить автомобиль будущего, презентация которого состоится в 2035 году, когда автопромышленность кардинально изменится.Об этом сообщает издание "Актуальные новости".

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По мнению аналитиков компании, к 2035 году с авторынка полностью исчезнут бензиновые и дизельные модели – их заменят автономные электромобили.

Принимая во внимания концепцию будущего, дизайнер Нак Джунг Ким создал эскиз инновационного Jeep.

Внешний вид авто унаследовал все особенности внедорожника, почти отсутствующие передние и задние свесы, увеличенный клиренс и «лунные» колеса. В салоне новинки появился настраиваемый руль, автономные системы управления и обтекаемые сиденья.

Ранее Toyota презентовала Camry нового поколения‍.