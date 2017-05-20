Гибдд столкнули счетами с приставами

Счетная палата выявила серьезные недоработки в работе ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Из-за неотлаженного механизма обмена данными страдают водители, оплачивающие штрафы: добросовестные граждане числятся неплательщиками и рискуют быть наказанными. Аудиторы также подвергли критике введенную год назад 50-процентную скидку на уплату штрафов, которая «не принесла положительного результата», то есть не улучшила платежную дисциплину. С таким выводом категорически не согласны судебные приставы и депутаты Госдумы

Счетная палата РФ обнародовала результаты проверки, которая проводилась в отношении МВД , ГИБДД, ФССП и отдельных региональных управлений этих ведомств (Москвы, Татарстана) в 2015–2016 годах.

По итогам выявлен ряд проблем. Прежде всего, речь идет об информационном взаимодействии с ведомствами в части оплаты штрафов за нарушения ПДД. Напомним, согласно КоАП на оплату у водителей есть 70 дней, после чего ст. 20.25 КоАП предусмотрена судебная санкция — штраф в двойном размере, административный арест или обязательные работы. Одновременно материалы направляются в ФССП для возбуждения исполнительного производства, в рамках которого приставы могут запретить должнику выезд за рубеж, приостановить действие прав и т. д. Если водитель оплатил штраф в срок, информация должна поступить в систему федерального казначейства ГИС ГМП, а оттуда уже в ГИБДД.

Проверка Счетной палаты показала, что в 2015 году МВД передало приставам 29,9 млн протоколов, при этом лишь по 17 млн ФССП возбудила производства. В 2016 году — 24,8 млн производств при 29 млн протоколов. Из всего массива документов в 2016 году 287 тыс. были вынесены ГИБДД с истечением срока давности привлечения к ответственности (два месяца). Невзысканная сумма штрафов, по оценкам Счетной палаты, может составлять 250 млн руб. Органы ГИБДД в ряде случаев некорректно оформляют постановления, ФССП их возвращает, но ГИБДД их присылает повторно, не исправив ошибки, следует из материалов аудиторов.

Еще одна проблема связана с идентификацией платежей, то есть невозможностью определить, кто оплатил штраф (это приводит к тому, что гражданин числится неплательщиком). По данным Счетной палаты, в 2015 году поступило 13,6 млрд руб. неидентифицированных платежей, в 2016 году — 10,6 млрд руб. Главной причиной в СП называют «массовые факты невнесения сведений об оплате штрафов банками и другими организациями в ГИС ГМП», а также «некорректное заполнение плательщиками платежных документов».

В Счетной палате скептически оценили работу закона, согласно которому с 1 января 2016 года при уплате штрафа в 20-дневный срок действует 50-процентная скидка. Поправки к КоАП РФ, напомним, задумывались как инструмент улучшения платежной дисциплины. Количество юридических и физических лиц, добровольно оплативших штрафы, выросло в 2016 году по сравнению с годом ранее с 57,9 млн до 60,76 млн. При этом соотношение числа граждан, оплативших штрафы добровольно, к количеству выписанных ГИБДД постановлений упало на 4,8% — с 75,6% до 70,8% в 2016 году. Отметим, что об этой проблеме “Ъ” сообщал в январе 2017 года при анализе данных ГИБДД за прошедший год.

Оперативный ответ на запрос, направленный “Ъ” в МВД по поводу претензий СП, получить не удалось. Глава ФССП Дмитрий Аристов дал понять, что не видит проблем со скидкой: «Я одобряю введение льготы на своевременную выплату штрафов, поскольку такая мера показала себя весьма эффективно и удачно». По его словам, ФССП готова поддержать законодательную инициативу о расширении системы скидок (на другие виды штрафов, не связанные с нарушением ПДД). «С введением дисконта больше автолюбителей стали оплачивать штрафы добровольно»,— заявил глава ФССП.