Дизайнер интерьера из Вязьмы собрал своими руками уникальный гибрид BMW и «Волги» из трех различных машин. Владелец чуда техники воплотил в жизнь свою давнюю мечту — ездить на автомобиле, который нельзя купить, сообщила «Смоленская народная газета».

Из двух машин ГАЗ-24 и одной «семерки» BMW получилось купе с мощным двигателем, развивающее скорость до 260 километров в час. Крыша гибрида слегка скошена вниз. Машина имеет серьезный дорожный просвет для передвижения по российским провинциальным дорогам. Внутри — меховой салон.

На создание своего детища автолюбитель потратил около пяти лет. Автомобиль уже снимался в российском кино.