Далее:
Главное сейчас
Car.ru

На базе Renault Duster построят LADA 4x4 NG

Наконец опубликованы нюансы нового автомобиля LADA 4х4.
Информация гласит, что проект внедорожника будет реализован на платформе Renault Duster.
Примечательны разительные перемены в концепте. «АвтоВАЗ» даже попробует установить на автомобиль коробку передач, используемые на полноприводных Renault Duster.
Особенность установки такой шестиступенчатой трансмиссии заключается в необходимости разместить двигатель поперечно.
Внедорожник даже внешне (кузовом) будет напоминать французский вариант.
Пока что это подробности, размещенные в сети, кончаются.
Предполагается , что новая модель Лады «АвтоВАЗом» будет представлена в 2019 году.
Сейчас продается юбилейная спецверсия старой Lada 4х4.
Еще 6 источников
Авто Видео Чехия
Renault Автоваз
Оставить комментарий

Car.ru: последние новости