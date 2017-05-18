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ФБА «Экономика сегодня»

Kia объяснила, почему прекратила поставки авто в Россию

КIA прекратила импорт автомобилей в Россию
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Южнокорейский концерн Kia дал пояснения, почему прекращаются поставки автомобилей на территорию России. Теперь вся сборка будет вестись непосредственно в РФ.
По оценкам представителей Kia, такой шаг представляется более экономным. Импорт из Южной Кореи обходится дороже сборки на российских предприятиях.
В России производится восемь моделей корейского бренда. В течение нескольких месяцев концерн обещает обеспечить и выпуск модели Kia Rio.
Ранее стало известно, что Hyundai и Kia отзывают 240 тысяч авто из-за найденных технических сбоев.
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