Kia объяснила, почему прекратила поставки авто в Россию

Южнокорейский концерн Kia дал пояснения, почему прекращаются поставки автомобилей на территорию России. Теперь вся сборка будет вестись непосредственно в РФ.

По оценкам представителей Kia, такой шаг представляется более экономным. Импорт из Южной Кореи обходится дороже сборки на российских предприятиях.

В России производится восемь моделей корейского бренда. В течение нескольких месяцев концерн обещает обеспечить и выпуск модели Kia Rio.