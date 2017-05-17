В Сети опубликованы фото нового «УАЗ Профи»

В Сеть выложили фото армейской версии новой модели компании «УАЗ». Речь идет об автомобиле под названием «Профи», который по своей сути является собратом «Карго», но имеет повышенные показатели грузоподъемности.

Характерная окраска кузова грузового автомобиля UAZ Profi на опубликованном фото говорит о том, что он предназначен для военных нужд. В настоящее время данный автомобиль проходит испытания в Вооруженных Силах РФ.

О том факте, что речь идет действительно о модели УАЗ Профи, говорят характерные детали в дизайне автомобиля – как пример ступицы на шести болтах и характерные задние рессоры. Колеса прототипа обуты в покрышки фирмы Maxxis, которые раньше UAZ ставил исключительно на автомобили серии Патриот для компании «ГАЗпром»

Напомним, что гражданская версия модели UAZ Profi должна поступить в продажу в России уже совсем скоро – к началу июня этого года. Отличается новинка от семейства Карго увеличенной длиной и колесной базой, улучшенной грузоподъемностью (до полутора тонн). Грузовик уже называют одним из главных конкурентов «Газели».