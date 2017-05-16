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Аналитики назвали три самых «экономных» авто на рынке России
Фото: 360tv.ru
По словам экспертов автомобильного рынка, самыми выгодными машинами для жителей страны по стоимости покупки и дальнейшего обслуживания являются Lada Granta, Renault Logan и Ravon R2, сообщили «Автоновости дня».
Lada Granta с восьмиклапанным двигателем объема 1,6 литров в 87 лошадиных сил обойдется в 329,9 тысяч рублей. Автомобиль будет потреблять около 6, литров бензина на 100 километров. Ее легко обслуживать в любом автосервисе, а запчасти продаются везде и стоят недорого.
Любители иномарок оценят Renault Logan с минимальной стоимостью 429 тысяч рублей. Машина отличается более высоким уровнем комфорта и качеством сборки, при недорогих запчастях, достаточной надежности и выносливости.
Еще больше комфорта за небольшие деньги обеспечит новинка прошлого года — бюджетный хетчбэк Ravon R2. Автомобиль стоимостью в 439 тысяч рублей обладает полноценной автоматической трансмиссией, мотором 1,25 литра, потребляет немногим более восьми литров топлива на сотню километров при городской езде.
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