«АвтоВАЗ» отзовет четыре тысячи автомобилей из-за проблем со сцеплением

«АвтоВАЗ» начинает отзывную кампанию, затрагивающую автомобили Lada Kalina, Granta и Sport. Всего ремонту подлежат свыше четырех тысяч транспортных средств, выпущенных с 2015 года по настоящее время. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва послужил дефект конструкции, проявляющийся в перетирании топливной трубки тросом сцепления. Проблема возникает у автомобилей с механической коробкой передач, которые были выпущены, начиная с третьего сентября 2015 года. Дилеры должны известить собственников неисправных машин. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем кодов, размещенным на сайте Росстандарта.

В июне прошлого года «АвтоВАЗ» отозвал свыше семи тысяч автомобилей Lada Largus из-за неисправности проводки, чреватой оплавлением провода реле включения вентилятора охлаждения.