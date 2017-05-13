В России могут возродить производство «Волги»

Группа ГАЗ планирует возродить производство автомобилей марки «Волга», которое было прекращено в 2008 году.

По словам представителя совета директоров компании «Русские машины» Зигфрида Вольфа, сегодня на рынке не хватает средних коммерческих автомобилей и «Волга» будет призвана восполнить этот недостаток в данном сегменте.

«Волга» была снята с производства в 2008 году, а на освободившихся мощностях была запущена контактная сборка легковых автомобилей Volkswagen и Skoda, а также легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz.