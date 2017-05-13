Универсал Lada Vesta заметили во время тестов в Германии

Судя по всему, автомобиль проходит здесь тестирование. Поскольку машину, как ранее писала "РГ", испытывают и в России, можно предположить, что АвтоВАЗ намерен вывести ее в скором времени на европейский рынок, где она составит компанию обычному седану Vesta.

Фотографии Lada Vesta Combi появились на портале Autoevolution - впервые в Европе. Учитывая, что бренд Lada пока не самый известный на континенте, в статье, сопровождающей шпионские снимки, журналисты напомнили о прошлом тольяттинского бренда и о модели Niva - настоящем символе советского автопрома на Западе.

"К счастью, вам не придется вносить первоначальный взнос и ждать Lada несколько лет, как это делали люди, жившие при коммунизме за "железным занавесом", - с юмором заключил автор публикации.

Кстати, есть основание предполагать, что Vesta Combi будет пользоваться спросом на Западе. Скорее всего, российская машина окажется одним из наиболее доступных универсалов на рынке, где автомобили с таким типом кузова значительно популярнее, нежели в России.

Технические особенности новинок АвтоВАЗа пока не раскрываются, но, по данным СМИ, моторная гамма останется прежней - с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Первый работает в паре с пятиступенчатой "механикой" и "роботом" АМТ, второй - только роботизированной трансмиссией. Со слов главы компании Николя Мора известна и предположительная цена базового Vesta Combi - около 800 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что автозавод "Лада Ижевск" уже готовят к началу производства универсалов Lada Vesta. На российском рынке машины появятся во второй половине 2017 года.