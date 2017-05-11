В 2017 году россияне смогут купить машины с господдержкой

В 2017 году россияне вновь смогут купить машины, произведенные в нашей стране, по программам льготного автокредитования и лизинга. По мнению экспертов, это окажет серьезную поддержку отечественному автопрому.

Предполагается, что в рамках программы будет продано не менее 350 тысяч автомобилей. Условия льготного приобретения машин автолюбителями остались прежними: государство будет субсидировать банкам 6,7 процента ставки по автокредитам, в результате итоговая ставка для покупателя будет составлять 8-10 процентов годовых. При этом кредит может быть взят только на 3 года, а первоначальный взнос должен составить не менее 20 процентов от цены машины. Естественно, необходимо заключение договора страхования по программам КАСКО.

Ну и с полной массой ситуация осталась прежняя - под программу льготного автокредитования попадают машины не более 3,5 тонны.

Что же до лизинга, то в рамках программы предоставляется льгота в виде 10 процентов от стоимости машины, которая возмещается из госбюджета. Только сумма не должна превышать 550 000 рублей за одну машину, а на одного лизингополучателя не должно приходиться более 10 миллионов рублей. Брать же в лизинг можно автомобили, в том числе и с прицепами, а также грузовики и спецтехнику.

В рамках программ господдержки автопрома в 2017 году предполагается реализовать до 750 тысяч новых машин

Постановлением, которое опубликовано на официальном сайте кабинета министров, увеличена предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе. Вместо 1,15 миллиона рублей она составит 1,45 миллиона рублей, "что позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, расширить перечень субсидируемых марок и моделей машин". Всего на программу выделено 10 миллиардов рублей, а 41,5 тысячи единиц техники различных категорий предполагается реализовать в рамках льготного лизинга. Если же говорить в целом о господдержке отечественного автопрома, то в 2017 году на эти цели будет выделено 62,3 миллиарда рублей, в минпромторге рассчитывают, что это обеспечит продажу 750 тысяч автомобилей. Стоит отметить - список легковых машин, которые можно будет приобрести на льготных условиях, достаточно широк. В него входят все модели концерна АвтоВАЗ , а также представители таких марок как Kia, Hyundai , Nissan, Renault , Skoda, Volkswagen, Citroen, Ford , Opel, Peugeot и Mazda. Всего набирается 37 самых различных моделей - от машин A-класса до кроссоверов.

Программа поддержки российского автопрома - абсолютно рабочая мера поддержки, уверен представитель агентства "Автостат" Азат Тимерханов

"Если брать предыдущие годы - прошлый и позапрошлый, то за счет льготного кредитования рынок не упал еще глубже чем мог. В 2017 году рынок уже начал восстанавливаться, и подобные меры позволяют рассчитывать на то, что в целом по году продажи новых машин могут показать рост, хотя пока, конечно, о конкретных цифрах говорить сложно", - считает эксперт.

Кроме того, продолжает Тимерханов, "учитывая тот факт, что в первом квартале 2017 года доля продаж автомобилей в кредит составила 45 процентов - 350 тысяч реализованных машин в рамках программы льготного кредитования - цифра вполне достижимая", - резюмирует эксперт.