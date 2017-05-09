Майские новинки отечественного авторынка

‍В мае на российский авторынок выедут обновленная модель компактного кабриолета и усовершенствованные популярные иномарки.

Несмотря на то, что Mini Cabrio Cooper S показали еще в 2015 году, до российского авторынка он доехал лишь сейчас. В мае немногочисленные ряды открытых моделей на отечественном рынке пополнятся 2,0-литровой бензиновой «четверкой» с турбонаддувом и мощностью до 192 «лошадей».

Также в пятом месяце 2017-го в Россию прибудет обновленный кросс Brilliance V5 с небольшими изменениями в экстерьере, новым турбо-агрегатом на 1,5 L и силой в 136 «лошадок».

Специально для российского авторынка была выпущена обновленная версия Nissan Terrano 2017 со свежей отделкой салона, иной «баранкой», оснащенной клавишами управления аудиосистемой, усовершенствованной консолью и рядом других привлекательных опций.

В бестселлере российского рынка Hyundai Creta теперь 1,6-литровый мотор сочетается с МКПП и полным приводом.

Отечественное производство седана Toyota Camry предлагает в новой версии светодиодные противотуманки, а в оснащении «Элеганс +» ближний свет на светодиодах.

Один из самых презентабельных внедорожников Bentley Bentayga Diesel получил базовый дизельный агрегат, но в РФ он приедет лишь осенью, хотя предзаказы стартуют уже в мае.