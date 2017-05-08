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Газета.Ru

Москвичей призвали выезжать на дороги только на зимней резине

Москвичей призвали выезжать на дороги только на зимней резине
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Водителей Москвы предупреждают о возможном ухудшении погодных условий.
Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Движение на дорогах Москвы может ухудшиться из-за мокрого снега и дождя.
"Перепады между отрицательными и положительными значениями температуры могут привести к образованию гололедицы в ночные и утренние часы"- отметили в ЦОДД.
Москвичам рекомендуют выезжать на дороги только на зимней резине, а водителей, которые уже сменили резину, просят пользоваться общественным транспортом.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпало более 50% месячной нормы осадков.
Авто В Москве
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