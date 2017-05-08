Омич решил обменять 90-летний Dodge на внедорожник

Любопытное объявление отыскали омские журналисты на одном из сайтов по продаже автомобилей. Местный пенсионер Михаил Засорин решил продать кабриолет Dodge M Victory SIX 1928 года выпуска за 3 млн рублей. А точнее - обменять раритет на современный внедорожник. Причем не старше пяти лет и только с атмосферным дизельным мотором.

Этот Dodge M Victory - единственный в России. Да и во всем мире, по данным на 2013 год, их насчитывалось четыре - еще два на родине, третий в Индии. Четвертый экземпляр Михаил 14 лет назад привез из тувинского Кызыла, куда он, в свою очередь, попал из китайского Харбина. Удивляться тут не приходится: модель выпускали только с июля 1928 года по январь 1929-го настолько ограниченным тиражом, что ее фотографии нет даже в историческом разделе медиапортала американской марки.

Стоит оговориться, что кузов у машины уже не родной. Тот проржавел "в четыре слоя" - и Михаилу Кузьмичу пришлось его восстанавливать, ориентируясь на эскизы в интернете. Оригинальным осталось немногое, в частности рулевое колесо. И тем не менее - это уникальный Dodge M Victory SIX 1928 года, хоть и с двигателем от "Волги". Какое-то время "ветеран" трудился на свадьбах, но сейчас, похоже, у хозяина-пенсионера на него совсем другие планы.

"Сейчас кризис, свадеб нет. Поэтому захотел обменять ее на новый внедорожник. Любой с атмосферным дизельным двигателем", - пояснил он журналистам ngs55.ru.

Кстати, в гараже Михаила Засорина остаются восстановленные им Opel Admiral 1938 года выпуска, Buick 1937-го, "Газ" М-1 1936-го и другие уникальные машины. От них коллекционер избавляться пока не спешит.