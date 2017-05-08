Российские цены на бензин достигли американских

Цены на бензин в России почти совпадают с американскими. В РФ литр бензина обойдется в 69 центов, в США – 68. Об этом говорится в отчете Deutsche Bank

Самие высокие цены на бензин остаются в Гонконге – 1,91 доллара за литр. Остальную десятку лидеров занимают страны Европы. Дешевле всего заправляться в Индонезии (59 центов) и Малайзии (47 центов), сообщают СМИ. Аналитики отмечают, что для сравнения брались только цены в крупных городах.