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Российские цены на бензин достигли американских
Фото: Anton Belitsky
Цены на бензин в России почти совпадают с американскими. В РФ литр бензина обойдется в 69 центов, в США – 68. Об этом говорится в отчете Deutsche Bank.
Самие высокие цены на бензин остаются в Гонконге – 1,91 доллара за литр. Остальную десятку лидеров занимают страны Европы. Дешевле всего заправляться в Индонезии (59 центов) и Малайзии (47 центов), сообщают СМИ. Аналитики отмечают, что для сравнения брались только цены в крупных городах.
Накануне Росстат сообщил об очередном повышении цен на бензин. К 1 мая стоимость топлива выросла до 37,44 рубля за литр.
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