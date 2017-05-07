Назван самый технически оснащенный автомобильный бренд

Эксперты из компании Carscoops тщательно изучили техническое оснащение автомобилей «немецкой тройки» и назвали самый лучший бренд.

Автомобили таких известных производителей, как Mercedes-Benz, BMW и Audi, были оценены аналитиками с точки зрения количества и качества примененных в салоне машин технологий.

Так, эксперты подробно сравнили цены и габариты установленных в машинах дисплеев. Кроме того, они проанализировали качество установленных систем навигации и посмотрели другие предлагаемые производителями опции.

В итоге первое место было отдано автомобилям BMW, технологическая оснащенность которых приятно удивила экспертов.