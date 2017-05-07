В Германии выставили на продажу Lada 4x4 за 25 тысяч евро

Пикап изготовили по специальному заказу.

Особенность автомобиля, получившего в названии приставку Freestyle, заключается в том, что его сделали еще более внедорожным. Так, например, был на 5 см увеличен дорожный просвет, вместо стандартных шин использованы BF Goodrich MT 215/75R15, установлены электролебедка, шноркель, багажник и светодиодная "люстра" на крыше, силовые дуги, светодиодные фары.

Кроме того, кузов авто окрашен в матовый черный, салон выполнен в двух цветах, а мотор теперь может работать и на газе. Также были заменены руль и приборная панель.

Хозяин Lada 4x4 проехал на этой машине 7 500 км по Марокко и шести странам Евросоюза за 14 дней. Проект, реализованный по заказу владельца немецкого магазина внедорожных комплектующих, "достиг совершенства", настала очередь следующего, поэтому пикап выставлен на продажу. Сейчас пробег машины составляет 12 тысяч километров.

Отметим, что в Германии новая Lada 4x4 стоит гораздо дешевле - от 10 500 евро.

В России же Lada 4x4 продается с двигателем объемом 1.7 литра и мощностью 83 л.с., который агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена на модель в трехдверном кузове начинается от 475 900 рублей, "пятидверка" обойдется минимум в 520 700 рублей.