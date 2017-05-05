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Власти Москвы внесли изменения в закон о парковках
Московские власти внесли изменения в постановление правительства «Об организации платных городских парковок». Соответствующие меры были приняты для развития парковочного пространства столицы. Документ публикуется на официальном сайте мэрии.
Изменения внесены в пункт 2.1 постановления от 17 мая 2013 г. N 289-ПП «Порядок оплаты и размещения транспортных средств на территории городской парковки». Поправки разрешают сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний оставлять служебные автомобили на любых парковочных местах, кроме тех, что предназначены для автотранспорта инвалидов. Раньше закон предусматривал подобные права для сотрудников экстренных оперативных служб – скорой помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной инспекции, ФСБ, следственных органов Следственного комитета. Контролировать выполнение постановления будет руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Постановление N 250-ПП утвердил 2 мая мэр Москвы Сергей Собянин.
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