Ликсутов рассказал, где москвичи чаще всего нарушают правила парковки

По его словам, наибольшее количество нарушений было зафиксировано на Цветном бульваре.

"С начала года отсюда было перемещено около полутора тысяч неправильно припаркованных автомобилей", - отметил заммэра.

Второе место занимает улица Петровка, откуда было эвакуировано 1423 автомобиля, третье - Пресненская набережная (1381 автомобиль), четвертое - проспект Мира (1318 автомобилей) и пятое - Профсоюзная улица (1308 автомобилей).

Ликсутов уточнил, что ежедневно в столице перемещаются на штрафстоянки порядка 800 автомобилей.

Ранее сообщалось, что автомобилисты заплатили около 12 млрд руб. за платную парковку в столице начиная с момента ее внедрения в ноябре 2012 года.