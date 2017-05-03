В Нидерландах разработали биоразлагаемый автомобиль

В Нидерландах учащиеся Эйндховенского университета представили первую на планете биоразлагаемую машину, которую назвали Lina.

Отметим, что при создании этого автомобиля авторы проекта использовали льняное волокно.

Разработчики автомобиля рассказали, что при накладывании друг на друга льняного волокна под разными углами конструкция по прочности не уступит карбону и алюминию. Плюс к этому, изготавливать детали изо льна намного проще, чем изготавливать их из карбона и алюминия.

Отмечается, что среди организаций, которые спонсируют проект, есть и компания TomTom, которая выпускает навигационные системы. Представители компании считают, что новый проект будет технологическим прорывом в автомобильной промышленности.

Добавим, что оснащаться автомобиль Lina будет электрическим силовым агрегатом, правда характеристик этого двигателя не сообщили.

Создатели только отметили, что новая модель уже вышла на первые тесты. К сожалению, передвигается он пока со скоростью велосипеда. Уже в скором времени автомобиль начнут испытывать на общественных дорогах.