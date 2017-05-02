Машины Росгвардии поменяли расцветку

Автомобили Росгвардии поменяли расцветку. На машинах серого цвета появилась красная полоса и логотип с надписью "Росгвардия". Фотографии новых автомобилей опубликованы на сайте ведомства.

Новые автомобили были представлены в Москве на мероприятии в честь старта автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». В колонне Росгвардии 6 машин вневедомственной охраны с новой символикой и официальной окраской Федеральной службы войск национальной гвардии. Сотрудники Росгвардии посетят Курган Славы в Плавске, стелу «Город воинской славы» в Орле, места воинской славы в Железногорске и в Фатеже.