Главные события у вас в почте
Машины Росгвардии поменяли расцветку
Фото: www.rosgvard.ru
Автомобили Росгвардии поменяли расцветку. На машинах серого цвета появилась красная полоса и логотип с надписью "Росгвардия". Фотографии новых автомобилей опубликованы на сайте ведомства.
Новые автомобили были представлены в Москве на мероприятии в честь старта автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». В колонне Росгвардии 6 машин вневедомственной охраны с новой символикой и официальной окраской Федеральной службы войск национальной гвардии. Сотрудники Росгвардии посетят Курган Славы в Плавске, стелу «Город воинской славы» в Орле, места воинской славы в Железногорске и в Фатеже.
В апреле прошлого года глава государства Владимир Путин объявил о создании в России Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД (Росгвардии). Помимо собственно Внутренних войск, в состав нового ведомства вошли отряды ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана", Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. В задачи Росгвардии входит борьба с терроризмом, охрана общественного порядка и важных государственных объектов.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Коммерсант
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
Вести.Ру