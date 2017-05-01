«АвтоВАЗ» раскрыл сроки выпуска своих главных новинок

Известно, что в настоящее время «АвтоВАЗ» активно готовится к старту производства универсала Lada Vesta и кросс-версии этой модели.

По официальной информации российского автопроизводителя, две новые модели, построенные на базе популярного седана Lada Vesta, будут доступны для покупки во второй половине этого года.

По некоторым данным, приобрести новый универсал Lada Vesta россияне смогут уже в сентябре, так как его производство в Ижевске стартует в июне. В данный момент две вазовские новинки активно тестируются в городских условиях на дорогах Тольятти.

По словам главы компании Николя Мора, стоимость универсала Lada Vesta составит около 800 000 рублей.