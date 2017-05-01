Приняты новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Экзаменаторы Госавтоинспекции теперь обязаны не только в совершенстве управлять транспортными средствами, но и владеть навыками межличностного общения. Кроме того, ответственные сотрудники ГИБДД должны предотвращать риски, возникающие в условиях конфликтных ситуаций. Такие требования предусматривает новый закон, вступивший в силу 1 мая. Как в последнее время меняется существующая в России система организации и безопасности дорожного движения — в материале RT.

В понедельник, 1 мая, вступил в силу закон, обязывающий экзаменаторов Госавтоинспекции не только в совершенстве управлять транспортными средствами, но и владеть навыками межличностного общения.

«Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приёмами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски», — говорится в сообщении пресс-центра МВД России

В задачи экзаменаторов входят проверка навыков и знаний у кандидатов в водители, а также принятие решения об их допуске к управлению транспортным средством. При разработке новых требований были учтены результаты изучения международного и российского опыта.

В Госавтоинспекции отметили, что введение новых требований к экзаменаторам призвано не только повысить их профессиональный уровень и качество приёма экзаменов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам ГИБДД и полиции в целом.

Новый закон стал очередным шагом в рамках проводящейся реформы существующей в России системы организации и безопасности дорожного движения.

В сентябре 2016 года вступили в силу ужесточённые правила сдачи экзаменов на знание правил дорожного движения (ПДД), принятые в начале года. Теперь у кандидатов в водители всего час на написание теста, а общий срок процедуры получения прав должен занимать не более 30 дней.

При этом были ужесточены правила сдачи как теоретической, так и практической частей экзамена. В то же время, сдавать на права теперь можно не только на машине с механической коробкой передач, но и с АКПП.

С 1 февраля 2017 года получить или заменить водительское удостоверение, наряду с общегражданским или заграничным паспортом, можно в многофункциональных центрах (МФЦ), которые совместно с МВД отвечают за предоставление услуг. МФЦ теперь проводят консультирование, приём и выдачу документов, а сотрудники полиции принимают решение о выдаче документов.

В конце марта премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об изменениях порядка выдачи и замены водительских удостоверений, направленных на повышение качества услуг и снижение издержек. Кроме того, премьер подписал документ, налагающий ограничения на водителей со стажем до двух лет. Постановление направлено на снижение числа аварий с участием начинающих водителей.

В апреле некоммерческое партнёрство «Гильдия автошкол» обратилось в Госдуму с просьбой предоставить им право принимать экзамены вместо Госавтоинспекции. В самой ГИБДД ещё в 2016 году предлагали передать часть полномочий автошколам.

Также «Коммерсантъ» сообщал о проработке изменений в ПДД, которые расширят возможности мотоциклистов на дорогах. Так, предлагается ввести отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрёстках и разрешить мотоциклистам ездить между рядами. Теперь МВД, Минтранс правительство Москвы и «Открытое правительство» должны провести ряд экспериментов и представить соответствующий доклад.

Кроме того, в Госдуме планируют включить в проект Стратегии снижения уровня алкогольной угрозы для страны меру, предусматривающую обязательное медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения, а также принудительное лечение нарушителей от алкоголизма по решению суда.

А с 1 июля 2017 года бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) в России начнут постепенно заменять на электронные. Цифровой вариант документа будет содержать расширенные сведения о машине: о ДТП, пробеге, ремонте, страховых случаях и техосмотрах.

Всего в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции провели более 7,6 млн экзаменов. Из них теоретических на знание ПДД — более 2,7 млн, на закрытой площадке — более 2,2 млн и в городских условиях — почти 2,7 млн, сообщили RT в МВД.

При этом наиболее успешно испытуемые проходили экзамены на площадке — с первого раза их сдали более 56%. «Теорию» с ходу сдали 50%, а «город» — только 31%.

В то же время, число сдававших экзамены по сравнению с 2015 годом почти не изменилось.