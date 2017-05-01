Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

"Принятие приказа обусловлено необходимостью установления требований к наличию у экзаменаторов профессиональных знаний и навыков, необходимых для качественного предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления транспортными средствами", — говорится в сообщении.

В частности, кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортом и навыками межличностного общения; при конфликтах уметь "распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски".

Как отмечается, задача экзаменатора — принять решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом на основании наличия у него необходимых знаний и навыков.

"При разработке требований специалистами Госавтоинспекции были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки и допуска к работе лиц, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также результаты проведенного качественного отбора сотрудников Госавтоинспекции, выполняющих указанные функции в настоящее время", — сообщает министерство.

В Госавтоинспекции отметили, что введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.

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