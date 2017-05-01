Основатель SpaceX представил фантастический проект автомобильных тоннелей

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил видеоролик, показывающий функционирование системы автоматических подземных тоннелей, призванных разгрузить транспортные магистрали крупных городов.

Проект The Boring Company представляет собой 30-уровневую систему тоннелей, по которым со скоростью 200 километров в час мчатся платформы с установленными на них автомобилями.

Реализовать проект изобретатель намерен в Лос-Анджелесе.

Разработка, как надеется изобретатель, окажет существенную помощь в борьбе с пробками.